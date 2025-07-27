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У росії цього року єдиним бенефіціаром економіки є ритуальний бізнес – розвідка

27 липня 2025, 11:49
У росії цього року єдиним бенефіціаром економіки є ритуальний бізнес – розвідка
Фото: depositphotos.com (ілюстративне)
Ритуальний бізнес у рф набирає обертів
Єдиний сегмент економіки, що зростає у росії у цивільному секторі, – ритуальні послуги.
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
 
На тлі демографічного спаду і втрат на війні проти України ця галузь зросла на 16% за півріччя, а її обсяг за період із січня до квітня сягнув майже $425 млн.
 
Інші галузі цивільної промисловості, навпаки, демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9%. Найбільше падіння – у виробництві цивільного транспорту (-26,8%), електроніки (-8,6%) та шкіряних виробів (-4,7%).
 
У липні індекс промислового оптимізму впав нижче за рівні 2016-го і 2022 року. 61 % опитаних експертів вказали на "значно нижчі за норму" обсяги виробництва. 
 
На тлі спаду авторинку КамАЗ слідом за ГАЗ та АвтоВАЗ переходить на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38% у річному порівнянні. Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9% у січні до 11,5% у червні. Найбільше – у видобуванні, машинобудуванні та фармацевтиці.
 
Промислове виробництво, що пов'язане з військово-промисловим комплексом, за перше півріччя 2025 року зросло на 1,4% у річному вимірі. Найбільше зростання зафіксовано у виробництві транспортних засобів спеціального призначення (в 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком), електроніки й оптики (в 2,1 раза), а також металевих виробів (у 1,5 раза).
 
Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі, зазначили у СЗР. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за критику вітчизняних товарів – на думку російських політиків, це "дискредитація".

 

війна в Українібізнес в рфросія окупанти

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