У росії уражено завод, що виробляє порох для "Градів" та "Смерчів"

Також у Ставропольському краї вражено підприємство, яке виробляє вибухівку

Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії, які виробляють порох і сировину для вибухівки.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

За його словами, уражено Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, який виробляє хімічну сировину для вибухівки, зокрема азотну кислоту й аміачну селітру.

"Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ", - зазначає Коваленко.

Він також повідомив, що уражено одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф - Котовський пороховий завод у Тамбовській області. " Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів - для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - повідомив Коваленко.