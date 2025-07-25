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У росії уражено завод, що виробляє порох для "Градів" та "Смерчів"

25 липня 2025, 12:32
У росії уражено завод, що виробляє порох для
Фото: www.ekathimerini.com
Також у Ставропольському краї вражено підприємство, яке виробляє вибухівку
Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії, які виробляють порох і сировину для вибухівки.
 
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.
 
За його словами, уражено Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, який виробляє хімічну сировину для вибухівки, зокрема азотну кислоту й аміачну селітру.
 
"Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ", - зазначає Коваленко.
 
Він також повідомив, що уражено одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф - Котовський пороховий завод у Тамбовській області. " Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів - для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - повідомив Коваленко. 
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