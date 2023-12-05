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У росії великі економічні проблеми – ISW

05 грудня 2023, 10:11
У росії великі економічні проблеми – ISW
Фото: APTN
Дефіцит робочої сили, ймовірно, виросте до двох-чотирьох мільйонів працівників до 2030 року.

У росії продовжують наростати економічні наслідки через нестачу робочої сили, частково спричиненої війною в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики, посилаючись на пропагандистські видання, які навели заяву консалтингової компанії, яка зафіксувала зростання дефіциту робочої сили на внутрішньому виробництві. За їхніми припущеннями, цей дефіцит, ймовірно, виросте до двох-чотирьох мільйонів працівників до 2030 року, 90 відсотків з яких, ймовірно, будуть малокваліфікованими.

У компанії також зазначили, що цей дефіцит поставок спричинить підвищення зарплат працівників, яке випередить зростання ВВП і зробить російські компанії ще менш привабливими для іноземних інвестицій. 

російські економісти наголосили, що цю проблему можна вирішити лише шляхом покращення взаємодії між бізнесом і державою, зокрема через спеціальні програми репатріації росіян, які втекли з країни через війну, і програми залучення "висококваліфікованих кадрів" -  мігранти з інших країн.

Раніше ISW оцінював, що росія продовжує стикатися з нестачею як кваліфікованої, так і некваліфікованої робочої сили. Аналітики зазначають, що ця проблема ще більше ускладнюється непослідовними та "часто підбурливими повідомленнями кремля про росіян, які втекли з країни через війну, і проти трудових мігрантів усередині росії".

"російська економіка, ймовірно, продовжуватиме боротися з бажаннями, які конкуруються кремлем, зміцнити виробництво сили та промисловий потенціал росії, одночасно позбавляючи прав ключових груп працівників, що, ймовірно, призведе до подальших занепокоєнь щодо російського економічного виробництва та потенційних соціальних невдоволень", - вважають в ISW.

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