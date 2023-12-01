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У росії відвідали 119 українських захисників, які перебувають у полоні – Лубінець

01 грудня 2023, 11:33
У росії відвідали 119 українських захисників, які перебувають у полоні – Лубінець
Фото: з відкритих джерел
російська сторона стверджує, що українські полонені отримують медичну допомогу.

У росії відвідали 119 українських захисників, які перебувають у полоні. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Це вдалося зробити через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та рф. Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави”, – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що працівники Офісу омбудсмена поспілкувалися із росіянами та вкотре переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій: кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки. Щодо медичної допомоги, то вона також надається за зверненнями військовополонених. Також кожному передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами.

росіяни, своєю чергою, поспілкувалися із нашими захисниками. З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам”, – написав Лубінець.

 

полонвязницявійна в Україніросія окупанти

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