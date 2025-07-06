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У росії впав літак із парашутистами

06 липня 2025, 13:47
У росії впав літак із парашутистами
На борту перебувало 12 людей – пілот і 11 парашутистів, які мали здійснити стрибки.
У російському Забайкаллі 6 липня літак Ан-2 здійснив жорстке приземлення.
 
Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
 
Інцидент стався в Читинському районі неподалік села Смоленка, борт належав ДТСААФ (добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту) кросії. На місце виїхали екстрені служби. За опублікованими фото видно, що літак дуже пошкоджений.
 
На борту перебувало 12 людей – пілот і 11 парашутистів, які мали здійснити стрибки.. У літака виникли технічні проблеми майже одразу після вильоту, і в підсумку борт був змушений приземлитися вже за 16 хвилин після зльоту. Унаслідок цього травми різного ступеня тяжкості дістало 10 осіб. Загиблих немає.
авіавійна в Україніросія окупанти

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