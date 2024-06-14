У росії вибухнули боєприпаси системи "Сонцепьок": є загиблі військові

Причини вибуху невідомі, за попередніми даними, він був "мимовільним".

У Шебекіно Бєлгородської області рф 13 червня вибухнули боєприпаси важкої вогнеметної системи "Сонцепьок". Унаслідок цього троє російських військовослужбовців загинули.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

"Напередодні ввечері, 13 червня, у Шебекіно Бєлгородської області пролунав потужний вибух, місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба. Пізніше губернатор написав, що "на околиці міста Шебекіно стався вибух. Причини події встановлюються". За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь і одного автомобіля", - ідеться в повідомленні.

Водночас джерела повідомили, що в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Сонцепьок":

"Унаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним", -йдеться у повідомленні.