У місті Лангепас Тюменської області рф у результаті потужного вибуху знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

За їхніми даними, увечері 10 липня в місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області рф, стався потужний вибух із подальшою масштабною пожежею.

За інформацією джерела, пропускна здатність ураженого газогону - 2,6 мільярда кубічних метрів природного газу на рік, а з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 кубічних метрів газу.

"Оскільки ціна 1 000 кубічних метрів газу наразі становить близько 350 доларів США, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1,3 млн доларів США", - наголосило джерело агентству.

Співрозмовник у ГУР пояснив, що роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення об’єму постачання газу на вказаний період до 25 млн куб. м. А це, відповідно, призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 млн доларів США.

За повідомленням місцевих "ЗМІ", через "потужні хлопки" місцеве населення було "глибоко стурбоване". На місце події відразу виїхали екстрені служби та ремонтні бригади.

У розвідці зазначили, що населення Західного Сибіру, багаті природні надра якого "годують" москву і дозволяють жити Кремлю в розкошах, мають задуматися про своє майбутнє.

"Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні "незрозумілі вибухи" припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т. зв. "СВО" а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде "что-то проісходіть" з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками", - прокоментував подію співрозмовник з української розвідки.