У росії винайшли новий спосіб приховувати втрати на війні в Україні

Влада рф не публікує офіційну інформацію про втрати своєї армії на війні в Україні.

Уряд Республіки Хакасія відмовився від публікації некрологів про загиблих в Україні солдат армії росії та найманців з ПВК "Вагнер" на прохання Міноборони.

Про пише "Сибір. Реалії" з посиланням на джерела, близькі до регіональної влади.

За словами одного зі співрозмовників видання, пресслужба уряду перестала публікувати дані про загиблих росіян в Україні, оскільки їх використовують російська служба BBC та "Медіазона" для власного підрахунку втрат армії рф.

Уряд Хакасії востаннє опублікував некролог 26 квітня 2023 року – про загибель депутата Дмітрія Іванова, котрий воював у складі вагнерівців під Бахмутом.

"Відкриті дані сильно різняться із повідомленнями Міноборони, яке востаннє називало загальну кількість втрат у вересні 2022 року. Тоді Сєргєй Шойгу заявив, що в Україні вбито 5 937 російських військових", – пише видання.

Журналісти підтвердили загибель 25 218 солдатів, які воювали на боці росії. Згідно з відкритими даними, загинули щонайменше 135 жителів Хакасії.

російська служба BBC при цьому повідомляє, що в ході вторгнення до України росія, за найбільш консервативними оцінками, могла втратити 50 тисяч осіб загиблими. Втрати росії з урахуванням поранених та загиблих можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб.