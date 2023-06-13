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У росії винайшли новий спосіб приховувати втрати на війні в Україні

13 червня 2023, 18:26
У росії винайшли новий спосіб приховувати втрати на війні в Україні
Фото з вільного доступу
Влада рф не публікує офіційну інформацію про втрати своєї армії на війні в Україні.

Уряд Республіки Хакасія відмовився від публікації некрологів про загиблих в Україні солдат армії росії та найманців з ПВК "Вагнер" на прохання Міноборони.  

Про пише "Сибір. Реалії" з посиланням на джерела, близькі до регіональної влади.

За словами одного зі співрозмовників видання, пресслужба уряду перестала публікувати дані про загиблих росіян в Україні, оскільки їх використовують російська служба BBC та "Медіазона" для власного підрахунку втрат армії рф. 

Уряд Хакасії востаннє опублікував некролог 26 квітня 2023 року – про загибель депутата Дмітрія Іванова, котрий воював у складі вагнерівців під Бахмутом. 

"Відкриті дані сильно різняться із повідомленнями Міноборони, яке востаннє називало загальну кількість втрат у вересні 2022 року. Тоді Сєргєй Шойгу заявив, що в Україні вбито 5 937 російських військових", – пише видання.

Журналісти підтвердили загибель 25 218 солдатів, які воювали на боці росії. Згідно з відкритими даними, загинули щонайменше 135 жителів Хакасії.

російська служба BBC при цьому повідомляє, що в ході вторгнення до України росія, за найбільш консервативними оцінками, могла втратити 50 тисяч осіб загиблими. Втрати росії з урахуванням поранених та загиблих можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб.

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