У росії винесли вироки 23-м полоненим азовцям

Вони отримали від 13 до 23 років колонії

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до реальних термінів у колонії суворого режиму полонених українців, які у різні роки служили у полку "Азов".

Ярослава Ждамарова, Олександра Мероченця, Микиту Тімоніна, Олександра Мухіна, Олега Тишкула та Артура Грецького засудили до 22 років колонії суворого режиму. Олександра Ірха та Артема Гребешкова - до 20 років. Олега Міжгородського до 17 років. Олега Жаркова – до 13. Анатолія Грицика – до 19 та Олексія Смикова – до 23 років колонії суворого режиму.

Усі вони планують оскаржити вирок.

Одинадцятьом фігурантам справи вироки винесено заочно, оскільки вони вже повернулися до України в рамках обміну полоненими. Зокрема, Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.