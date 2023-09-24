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У росії виник дефіцит бензину та дизелю – британська розвідка

24 вересня 2023, 14:25
У росії виник дефіцит бензину та дизелю – британська розвідка
Фото: glavnoe.ua
Це навряд чи напряму пов'язано з війною, припускають британські розвідники.

росіяни останніми тижнями почали відчувати нестачу бензину та дизелю. 

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Британська розвідка припускає, що дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з росії", - каже розвідка.

 

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