У росії виник дефіцит бензину та дизелю – британська розвідка

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Британська розвідка припускає, що дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з росії", - каже розвідка.