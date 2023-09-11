У росії вирішили "з нуля" поновити виробництво танка Т-80

Американський журналіст пояснює, чому він дуже скептично ставиться до здатності москви знову почати будувати танки "з нуля".

росія відновить виробництво нових танків Т-80 "з нуля", - заявив генеральний директор "Уралвагонзаводу" Алєксандр Потапов.

"Таке завдання стоїть, або, принаймні, його поставили перед нами військові. І ми зараз активно взаємодіємо, працюємо, вивчаємо ці питання з Міністерством промисловості і торгівлі, тому що це вимагає, відповідно, нових потужностей", - сказав він в інтерв’ю для російського телебачення.

Про це в статті для Forbes пише американський військовий журналіст Девід Акс.

Зрозуміло, чому кремль нібито наказав "Уралвагонзаводу" відновити виробництво 46-тонного, тримісного Т-80 зі 125-міліметровою гарматою. У своїй 19-місячній війні проти України росія втратила близько 2 тисяч танків. І це майже половина від того, що у російських військ було на озброєнні на початку 2022 року. І хоч росіяни компенсували значну частину своїх втрат, діставши зі зберігання старі бойові машини включно з ранніми моделями Т-80, запаси танків на складах не безмежні.

Незрозуміло, яку модель Т-80 збирається виробляти "Уралвагонзавод", якби він справді зміг запустити конвеєр. Підприємство випускає "нові" газотурбінні Т-80БВМ, встановлюючи сучасну оптику і систему управління вогнем у старий корпус, виготовлений до 1991 року. Також виготовляються модернізовані Т-80БВ "зразка 2023 року" з менш сучасною оптикою.

"Незважаючи на це, виробництво з нуля Т-80БВМ або Т-80БВ «зразка 2023» буде вимагати від "Уралвагонзаводу" залучення сотень субпідрядників, які вже 30 років не виробляють танкові деталі. Потапов не просто так наголосив на необхідності "нових потужностей". Це важко зробити", - пише Акс.

Він вказує на те, що американський виробник танків General Dynamics Land Systems також будує "нові" М1 Abrams лише на старих корпусах, останній з яких він виготовив у 1996 році.

"Коли Бюджетне управління Конгресу США вивчало американську танкову промисловість у 1993 році, воно визначило, що перезапуск виробництва з нуля займе 56 місяців і коштуватиме 1,1 мільярда доларів. російська танкова промисловість - це не американська танкова промисловість, але дослідження Бюджетного управління Конгресу США принаймні підкреслює одну важливу істину, яка має бути застосована до обох галузей. Відновлення виробництва абсолютно нових танків після десятиліть перерви - це дорогий і тривалий процес", - йдеться в статті.

Тому, коли Потапов сказав, що "Уралвагонзавод" відновить виробництво нових Т-80, він майже напевно не мав на увазі, що це станеться найближчим часом.