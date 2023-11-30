У росії визнали міжнародний рух ЛГБТ екстремістським

російські ЗМІ стверджують, що відповідне судове рішення нібито "не торкається права громадян на особисте життя".

Верховний суд росії заборонив діяльність руху ЛГБТ на території країни-агресорки, визнавши його екстремістським



Про це пише російське пропагандистське агентство ТАРС.

Суддя верховного суду росії задовольнив позов міністерства юстиції рф щодо визнання руху ЛГБТ екстремістським.



Рішення суду підлягає негайному виконанню. Засідання пройшло у закритому режимі через "наявність у справі секретних матеріалів". Представники відповідача до суду не з'явилися.

Зазначається, що на вивчення доказів, поданих мін'юстом, у суду пішло близько чотирьох годин, після чого було оголошено резолютивну частину рішення, з якої залишаються невідомими мотиви суду.