У росії ядерна ракета "Сармат" вибухнула просто під час випробувань

Це сталося вчора або позавчора.

У рф просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Це сталося вчора або позавчора.

Про це повідомили OSINT-дослідники із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Ракета, за даними дослідників, вибухнула під час заправки на полігоні.

"Випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. "Сармат" – це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску…", зазначили аналітики.

Також вони звернули увагу на те, що в район полігону приїздили чотири пожежні машини, які начебто "зреагували на лісову пожежу". OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк", на якому видно результат невдалого випробування цієї ракети.