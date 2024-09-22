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У росії ядерна ракета "Сармат" вибухнула просто під час випробувань

22 вересня 2024, 14:23
У росії ядерна ракета
Фото: revealnews.org
Це сталося вчора або позавчора.
У рф просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Це сталося вчора або позавчора.
 
Про це повідомили OSINT-дослідники із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.
 
Ракета, за даними дослідників, вибухнула під час заправки на полігоні.
 
"Випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. "Сармат" – це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску…", зазначили аналітики.
 
Також вони звернули увагу на те, що в район полігону приїздили чотири пожежні машини, які начебто "зреагували на лісову пожежу".
 
OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк", на якому видно результат невдалого випробування цієї ракети.
 
Як зазначили аналітики Defence-ua.com, вибух міжконтинентальної ракети під час випробувань – це катастрофа, яка може статися раз у 50 років, оскільки попередній аналогічний випадок зафіксовано у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур", коли вибухнула ракета Р-16.
 
Аналітики припустили, що кремль навряд чи стане офіційно визнавати сам факт катастрофи з "Сарматом".

 

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