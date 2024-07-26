У росії заарештовано ексзаступника міністра оборони Дмітрія Булгакова

Булгаков затриманий та заарештований у москві в рамках кримінальної справи про корупцію.

У росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмітрія Булгакова через корупцію.

Про це повідомляє російська служба BBC.

"Затримано колишнього заступника міністра оборони росії Дмітрія Булгакова. Булгаков затриманий та заарештований у москві в рамках кримінальної справи про корупцію, повідомили у ФСБ", – йдеться у матеріалі.

Інші подробиці спецслужба не уточнила.

Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, а 2016-го йому було надано звання Героя росії.