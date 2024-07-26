У росії заарештовано ексзаступника міністра оборони Дмітрія Булгакова
26 липня 2024, 16:09
фото: РИА
Булгаков затриманий та заарештований у москві в рамках кримінальної справи про корупцію.
У росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмітрія Булгакова через корупцію.
Про це повідомляє російська служба BBC.
"Затримано колишнього заступника міністра оборони росії Дмітрія Булгакова. Булгаков затриманий та заарештований у москві в рамках кримінальної справи про корупцію, повідомили у ФСБ", – йдеться у матеріалі.
Інші подробиці спецслужба не уточнила.
Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, а 2016-го йому було надано звання Героя росії.