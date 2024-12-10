У росії заарештовано німця за підготовку диверсії

Новий арешт відбувся після затримання в рф іншого громадянина Німеччини минулого місяця за подібними звинуваченнями.

У росії затримали громадянина рф та Німеччини за підозрою у підготовці підриву залізничних колій “на користь” України.

Про це оголосила російська ФСБ, повідомляє Politico.

"У листопаді 2024 року за обіцяну грошову винагороду від свого куратора він готував диверсію на ділянці залізниці в Нижньому Новгороді з використанням виявленого у нього саморобного вибухового пристрою", - йдеться в заяві ФСБ.

Міністерство закордонних справ Німеччини вже відреагувало.

"Сьогодні вранці посольство Німеччини в москві дізналося про арешт підозрюваного громадянина Німеччини й виступає за надання консульського доступу до цієї особи", - йдеться в заяві МЗС.

Однак отримати доступ до затриманого громадянина може бути непросто.

"росія розглядає осіб з подвійним громадянством виключно як російських громадян і тому, як правило, відмовляє в консульському доступі на підставі російського громадянства", - пояснили в міністерстві.

"Ризик арештів у росії дуже високий - навіть для громадян Німеччини. Ми вже давно попереджаємо про це в рекомендаціях щодо подорожей і безпеки", - додали в МЗС Німеччини.

Новий арешт відбувся після того, як минулого місяця в росії затримали ще одного громадянина Німеччини, також за звинуваченням у диверсії. ФСБ стверджує, що затриманий нібито працював на Україну.