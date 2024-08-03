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У росії заарештували полковника за невдачі на фронті – ISW

03 серпня 2024, 12:53
У росії заарештували полковника за невдачі на фронті – ISW
Фото: gettyimages.com
Його підрозділи втратили частину території на Луганщині.
У росії заарештували колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків, хоча сам війьковий свою провину не визнав.
 
Про це йдеться у звіті військових аналітиків (ISW)
 
Аналітики ISW переконані, що цей інцидент є частиною цілеспрямованих зусиль кремля з усунення високопоставлених чиновників з міністерства оборони.
 
На думку експертів, насправді це може бути покаранням командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах окупаційної армії лояльних і слухняних офіцерів. 
 
Зазначається, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом. При цьому вони нещодавно втратили частину території через обмежені контратаки Збройних сил України в цьому районі.
війна в Україніросія окупантиарешт

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