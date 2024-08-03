У росії заарештували полковника за невдачі на фронті – ISW

Його підрозділи втратили частину території на Луганщині.

У росії заарештували колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків, хоча сам війьковий свою провину не визнав.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків (ISW)

Аналітики ISW переконані, що цей інцидент є частиною цілеспрямованих зусиль кремля з усунення високопоставлених чиновників з міністерства оборони.

На думку експертів, насправді це може бути покаранням командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах окупаційної армії лояльних і слухняних офіцерів.

Зазначається, що підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом. При цьому вони нещодавно втратили частину території через обмежені контратаки Збройних сил України в цьому районі.