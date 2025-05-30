У росії заборонили меми, які порівнюють путіна з Гітлером

А також слова типу "Путлер".

Суд Омська визнав забороненими в росії 12 сторінок на сайтах, де розміщені зображення, що порівнюють президента рф Володимира путіна з найкривавішим диктатором 20 століття Адольфом Гітлером, а також інші меми з ним.

Про це повідомляє видання Верстка.

Також під заборону потрапили фотографії, на яких путіну прифотошопили вуса та зачіску, як у Гітлера.

Тому також під заборону і зображення з фільму "Гітлер капут!", опубліковані на тих самих сторінках.

Крім того, суд заборонив фотографії з написами "Путлер капут", більшість з яких було зроблено на акціях протесту, а написи було нанесено на плакати протестувальників. Наприклад, суд заборонив фотографію російського блогера Іллі Варламова, на якій знято жінку з плакатом "Путлер, випий отруту, доки не пригостили свинцем".

Ще суд заборонив сторінку на сайті стихи.ру, де розміщено зображення з путіним, який приставляє до голови револьвер, із написом "Як врятувати Росію від ганьби".