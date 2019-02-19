У Росії заборонили військовослужбовцям виставляти фото в соцмережах
За документ проголосували 408 депутатів, проти не виступив ніхто, інформує "Нова газета".
"Закон забороняє військовослужбовцям розміщувати відомості про своїх близьких родичів, товаришів по службі, командування або розташування військових частин", - повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту.
Також для військових РФ обмежується використання пристроїв, які можуть через інтернет поширювати аудіо-, фото-, відеоматеріали та дані геолокації.
Крім того російським військовим заборонено "розповсюджувати інформацію, що дозволяє визначити їх приналежність до Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів".
Необхідність прийняття такого закону в РФ пов'язують з тим, що "військовослужбовці представляють особливий інтерес для спеціальних служб окремих держав, терористичних та екстремістських організацій".
У пояснювальній записці до закону йдеться, що така інформація може використовуватися для інформаційно-психологічного впливу на російських військових.
Також, російські військові часто викладають в мережу фото як доказ перебування на Донбасі.
Додамо, волонтерська організація “ІнформНапалм” разом з центром “Миротворець” вчергове оприлюднила докази діянь російських військових на Донбасі.
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