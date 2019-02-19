У Росії заборонили військовослужбовцям виставляти фото в соцмережах

Також для військових РФ обмежується використання пристроїв

Держдума Росії прийняла в третьому читанні закон, який забороняє військовослужбовцям розповідати в інтернеті і ЗМІ інформацію про себе і товаришів по службі.

За документ проголосували 408 депутатів, проти не виступив ніхто, інформує "Нова газета".

"Закон забороняє військовослужбовцям розміщувати відомості про своїх близьких родичів, товаришів по службі, командування або розташування військових частин", - повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту.

Також для військових РФ обмежується використання пристроїв, які можуть через інтернет поширювати аудіо-, фото-, відеоматеріали та дані геолокації.

Крім того російським військовим заборонено "розповсюджувати інформацію, що дозволяє визначити їх приналежність до Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів".

Необхідність прийняття такого закону в РФ пов'язують з тим, що "військовослужбовці представляють особливий інтерес для спеціальних служб окремих держав, терористичних та екстремістських організацій".

У пояснювальній записці до закону йдеться, що така інформація може використовуватися для інформаційно-психологічного впливу на російських військових.

Також, російські військові часто викладають в мережу фото як доказ перебування на Донбасі.

Додамо, волонтерська організація “ІнформНапалм” разом з центром “Миротворець” вчергове оприлюднила докази діянь російських військових на Донбасі.