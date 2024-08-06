У росії заговорили про прорив кордону в Курській області
06 серпня 2024, 15:07
фото: губернатора Курської області
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ситуація у Курській області неконтрольована росіянами.
Влада Курської області рф заявила, що нібито зранку 6 серпня стався "прорив" кордону у регіоні та бої у прикордонні, біля сіл Курилівка та Гончарівка.
Про те, що відбуваються на україно-російському кордоні, повідомляє NV з посиланням на розвідку.
В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему "прориву" в Курській області рф. Втім джерело видання, в ГУР заявило, що у цих діях точно не залучені бійці російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.
Зауважимо, що український Генштаб офіційно ніяк не відреагував на цю інформацію.
Нагадаємо, росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області 6 серпня. За словами місцевої влади, бійці прикордонної служби ФСБ росії та збройних сил рф не допустили прорив кордону.
"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ росії та збройних сил рф не допустили прорив кордону", — написав росіянин у Telegram.
На думку Смирнова, найближчим часом з'являтиметься чимало "інформаційних вкидів". В.о. губернатора також попросив місцевих росіян зберігати спокій і повідомляти про "підозрілих громадян", залишені предмети та безпілотники.
Важливо зазначити, що з українського боку жодних підтверджень цьому немає.
Уночі в Курській області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. За повідомленням Смирнова, уночі над регіоном буцімто збили 26 безпілотників. Під обстрілом опинилося місто Суджа. Влада Курської області заявила про 5 поранених, а в атаці звинуватили Україну.