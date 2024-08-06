У росії заговорили про прорив кордону в Курській області

Влада Курської області рф заявила, що нібито зранку 6 серпня стався "прорив" кордону у регіоні та бої у прикордонні, біля сіл Курилівка та Гончарівка.

В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему "прориву" в Курській області рф. Втім джерело видання, в ГУР заявило, що у цих діях точно не залучені бійці російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

Зауважимо, що український Генштаб офіційно ніяк не відреагував на цю інформацію.

Нагадаємо, росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області 6 серпня. За словами місцевої влади, бійці прикордонної служби ФСБ росії та збройних сил рф не допустили прорив кордону.