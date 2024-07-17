У росії закінчуються запаси радянської техніки – The Economist

путін захоче перемир'я.

Довгий час здавалося, що війна на виснаження між Україною та росією може завершитися лише одним способом. Але розхвалений російський наступ на Харків закінчується. Успіхи окупантів в інших місцях, особливо на Донбасі, були як стратегічно незначними й досягнутими величезною ціною. Зараз питання не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго росія зможе підтримувати поточний темп операцій.

Про це пише The Economist.

Ключове питання не в живій силі. росія може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 000. Також зростає виробництво ракет для ураження української інфраструктури. Але попри всі розмови про те, що росія перетворилася на воєнну економіку, де близько 8% її ВВП витрачається на військові витрати, вона здатна компенсувати свої приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти та артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши радянські запаси. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні.

За даними більшості розвідок, за перші два роки війни росія втратила близько 3000 танків і 5000 іншої бронетехніки. Голландський розвідувальний сайт Oryx знайшов докази знищення 3235 танків, але припускає, що фактична цифра "значно вища".