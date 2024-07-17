У росії закінчуються запаси радянської техніки – The Economist
17 липня 2024, 12:55
Російські танки в Севастополі. Фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94
путін захоче перемир'я.
Довгий час здавалося, що війна на виснаження між Україною та росією може завершитися лише одним способом. Але розхвалений російський наступ на Харків закінчується. Успіхи окупантів в інших місцях, особливо на Донбасі, були як стратегічно незначними й досягнутими величезною ціною. Зараз питання не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго росія зможе підтримувати поточний темп операцій.
Про це пише The Economist.
Ключове питання не в живій силі. росія може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 000. Також зростає виробництво ракет для ураження української інфраструктури. Але попри всі розмови про те, що росія перетворилася на воєнну економіку, де близько 8% її ВВП витрачається на військові витрати, вона здатна компенсувати свої приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти та артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши радянські запаси. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні.
За даними більшості розвідок, за перші два роки війни росія втратила близько 3000 танків і 5000 іншої бронетехніки. Голландський розвідувальний сайт Oryx знайшов докази знищення 3235 танків, але припускає, що фактична цифра "значно вища".
Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц каже, що путін має дякувати старому Політбюро за величезні запаси зброї, створені під час холодної війни. Він каже, що радянські керівники знали, що західна військова техніка набагато досконаліша за їх власну, тому обрали масовість, випустивши тисячі одиниць бронетехніки в мирний час на випадок війни. Перед розпадом у Радянського Союзу було стільки ж бронетехніки, скільки у решти світу разом узятих.
Коли тодішній міністр оборони Сергій Шойгу в грудні 2023 року хвалився, що протягом року було поставлено 1530 танків, він не сказав, що майже 85% з них, згідно з оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, були не нові танки, а старі (в основному Т-72 , також Т-62 і навіть деякі Т-55, які датувалися відразу після Другої світової війни), які були зняті зі зберігання.
З моменту вторгнення на передову було відправлено близько 175 досить сучасних танків Т-90м. Річне виробництво цього року може наблизитися до 90.
Експерт з російського військового потенціалу вашингтонського Центру аналізу європейської політики Павло Лузін вважає, що росія може створити лише 30 нових танків на рік. Коли минулого року українці захопили нібито новий Т-90м , то виявили, що його гармата 1992 року випуску.
Але найбільша проблема виникає з танками та бойовими машинами піхоти, які все ще мають вирішальне значення для будь-яких масштабних наступальних наземних операцій. Попри те, що в лютому цього року росія могла мати близько 3200 танків на складах, Джерстад каже, що до 70% з них "не зрушили з місця з початку війни". Велика частина Т-72 зберігалася без прикриття з початку 1990-х років і, ймовірно, перебуває в дуже поганому стані. І Гольц, і Лузін вважають, що за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.
Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російським військам, можливо, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну, каже Джерстад. Це навіть може стати очевидним до кінця літа.
"Очікуйте, що інтерес путіна до тимчасового припинення вогню зросте", - підсумувало видання.