У росії залишилось менше 30% високоточних ракет від початкової кількості - секретар РНБО

Данілов зазначив, що в рф "ще трохи є" ракет радянського зразка, зокрема зенітних С-300, хоча їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення

В арсеналі рф залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".

На запитання, яка кількість ракет залишилася у росії і чи близько той час, коли окупанти не зможуть ними користуватися, Данілов відповів: "Цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території російської федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт".

За його словами, в рф "ще трохи є" ракет радянського зразка, зокрема зенітних С-300, хоча їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення.

"Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав Данілов.

Нагадаємо, що 10 жовтня росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня рф здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.