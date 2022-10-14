У росії залишилось менше 30% високоточних ракет від початкової кількості - секретар РНБО
В арсеналі рф залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".
На запитання, яка кількість ракет залишилася у росії і чи близько той час, коли окупанти не зможуть ними користуватися, Данілов відповів: "Цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території російської федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт".
За його словами, в рф "ще трохи є" ракет радянського зразка, зокрема зенітних С-300, хоча їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення.
"Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав Данілов.
Нагадаємо, що 10 жовтня росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".
11 жовтня рф здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.
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