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У росії заманюють на війну пенсіонерів

05 липня 2023, 20:37
У росії заманюють на війну пенсіонерів
Джерело: lb.ua
Їм обіцяють більші виплати.

У росії військовим пенсіонерам, які погодяться воювати в Україні, дозволять отримувати підвищену пенсію. 

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на ухвалу уряду, підписану прем'єр-міністром рф Міхаілом Мішустіним.

Ініціатива поширюється на військових, пожежників, співробітників органів внутрішніх справ, Росгвардії, Федеральної служби судових приставів, Федеральної служби наркоконтролю і Федеральної служби виконання покарань, а також прокурорів і слідчих.

Якщо вони вирушать на війну в Україні добровільно або за мобілізацією, їм запропонують підвищену пенсію з огляду на новий стаж. 

Раніше газета The Washington Post із посиланням на розвіддані ЦРУ повідомляла, що до кінця 2023 року росія планує завербувати 415 тисяч добровольців, з яких 115 тисяч відразу ж будуть відправлені на фронт.

Навесні влада рф запустила масштабну кампанію з військової агітації. У російських містах розмістили сотні білбордів із рекламою військової служби за контрактом. 

Для мешканців москви запустили спеціальний сайт, гарячу лінію та чат-бот у Telegram. москвичам, що уклали контракт, обіцяють додаткові виплати від мера Сєргєя Собяніна.

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