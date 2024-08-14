У росії "заморозили" активи німецької компанії Linde – Reuters

Справа стосується будівництва газопереробного заводу у рф.

У росії суд наклав арешт на активи британської філії німецької компанії Linde вартістю близько $1,15 млрд.

Це рішення ухвалили через суперечності з приводу будівництва газопереробного заводу.

Позов подав "РусХімАльянс", половина акцій якого належать "Газпрому". "РусХімАльянс" заявив, що замороження активів було необхідним, оскільки західні санкції унеможливили виконання майбутнього судового рішення (західна компанія не має достатніх активів у рф), а Linde намагалася вивести свої активи з території росії.

У 2021 році компанії Linde та Renaissance Heavy Industries підписали з "Газпромом" і його партнерами контракт на проєктування, закупівлю та будівництво для Усть-Лузького газового комплексу.

У травні та червні 2022 року Linde повідомила замовника про призупинення робіт за контрактом через санкції ЄС.

"РусХімАльянс" стверджує: ці санкції хоча забороняють постачання обладнання для заводу з виробництва зрідженого природного газу, але не поширюються на обладнання, необхідне для іншої частини комплексу в Усть-Лузі.

Торік у січні суд ухвалив рішення заморозити активи Linde на суму близько 500 мільйонів доларів.