У росії застрелився ексміністр транспорту Старовойт

Такі чутки поширюють після указу російського диктатора путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту.

Смерть Романа Старовойта підтвердила представник Слідчого комітету рф Світлана Петренко.

""Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту рф Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням", - розповіла вона.

Згодом ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Романа Старовойта було знайдено мертвим ще 5 липня, тобто до його відставки При цьому Мінтранс повідомив, що 6 липня було проведено засідання за участю міністра транспорту Романа Старовойта.

Як відомо, глава кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини москва не вказувала, однак за даними журналістів звільнення чиновника повʼязане з проблемами у роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами.

Чиновник обіймав посаду глави Мінтрансу рф із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018-го він очолював Курську область.Водночас ще однією причиною звільнення міністра ЗМІ називають корупцію під час будівництва укріплень на кордоні. Наступник Старовойта на посаді губернатора Курської області Олексій Смирнов був затриманий у квітні 2025 року у справі про масштабне шахрайство під час зведення укріплень. Хоча прізвище Старовойта у справі не згадувалося, ця історія активно обговорювалася у рф.