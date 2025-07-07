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У росії застрелився ексміністр транспорту Старовойт

07 липня 2025, 17:29
У росії застрелився ексміністр транспорту Старовойт
Його сьогодні звільнив путін
Колишній міністр транспорту росії Роман Старовойт вчинив самогубство. Це сталося після того, як російський диктатор путін відправив його у відставку.
 
Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
 
Так, російський Telegram-канал 112 із посиланням на неназвані джерела написав, що Старовойт нібито застрелився в російському місті Одинцово. Жодної офіційної інформації про це поки що немає.
 
Зі свого боку SHOT уточнює, що Старовойт "застрелився в себе вдома в селищі Мякініно". Він використовував нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023-му році.
 
Такі чутки поширюють після указу російського диктатора путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту.
 
Смерть Романа Старовойта підтвердила представник Слідчого комітету рф Світлана Петренко.
 
""Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту рф Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням", - розповіла вона.
 
Згодом ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що Романа Старовойта було знайдено мертвим ще 5 липня, тобто до його відставки При цьому Мінтранс повідомив, що 6 липня було проведено засідання за участю міністра транспорту Романа Старовойта.
 
Як відомо, глава кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини москва не вказувала, однак за даними журналістів звільнення чиновника повʼязане з проблемами у роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами.
 
Чиновник обіймав посаду глави Мінтрансу рф із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018-го він очолював Курську область.Водночас ще однією причиною звільнення міністра ЗМІ називають корупцію під час будівництва укріплень на кордоні. Наступник Старовойта на посаді губернатора Курської області Олексій Смирнов був затриманий у квітні 2025 року у справі про масштабне шахрайство під час зведення укріплень. Хоча прізвище Старовойта у справі не згадувалося, ця історія активно обговорювалася у рф.

 

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