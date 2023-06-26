У росії засудили провідного російського вченого у галузі гіперзвуку

Його звинуватили у держзраді за передачу держтаємниці колегам із Нідерландів.

московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму професора МФТІ Валєрія Голубкіна.

Про це повідомляє "Медіазона".

Так, слідство звинувачувало 71-річного Голубкіна в тому, що у двох переданих ним колегам із Нідерландів звітах з міжнародного проєкту HEXAFLY-INT містилася держтаємниця. При цьому перед відправкою три комісії підтвердили, що держтаємниць у звітах немає, і їх можна публікувати та передавати іноземним партнерам. Сам Голубкін наполягав на своїй невинуватості.

Голубкіна заарештували у квітні 2021 року. Він викладав курс з аеродинаміки великих швидкостей у студентів як зовнішній сумісник і працював у Центральному аерогідродинамічному інституті імені професора Жуковського (ЦАГІ).

Це вже не перша розправа в рф над вченими, які працювали в галузі гіперзвуку.

Нагадаємо, трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, по черзі заарештували за звинуваченням у держзраді.