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У росії засудили провідного російського вченого у галузі гіперзвуку

26 червня 2023, 17:31
У росії засудили провідного російського вченого у галузі гіперзвуку
Фото: vesti.ru
Його звинуватили у держзраді за передачу держтаємниці колегам із Нідерландів.

московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму професора МФТІ Валєрія Голубкіна.  

Про це повідомляє "Медіазона".

Так, слідство звинувачувало 71-річного Голубкіна в тому, що у двох переданих ним колегам із Нідерландів звітах з міжнародного проєкту HEXAFLY-INT містилася держтаємниця. При цьому перед відправкою три комісії підтвердили, що держтаємниць у звітах немає, і їх можна публікувати та передавати іноземним партнерам. Сам Голубкін наполягав на своїй невинуватості.

Голубкіна заарештували у квітні 2021 року. Він викладав курс з аеродинаміки великих швидкостей у студентів як зовнішній сумісник і працював у Центральному аерогідродинамічному інституті імені професора Жуковського (ЦАГІ).

Це вже не перша розправа в рф над вченими, які працювали в галузі гіперзвуку.

Нагадаємо, трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, по черзі заарештували за звинуваченням у держзраді.

Росіянауковцідержзрадавійна в Україніросія окупанти

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