У росії затримали військовослужбовця зі США та звинуватили у крадіжці

Чоловік приїхав до росії за власним бажанням, а не в офіційних справах.

У російському Владивостоці заарештували американського військовослужбовця, 43-річного сержанта Гордона Блека. росіяни звинувачують його в крадіжці.

Про це пише The Guardian.

Неофіційно американські посадовці розповіли журналістам, що військовий дислокувався в Південній Кореї і мав повертатися додому в Техас. Однак чомусь вирішив поїхати до росії – по справах, непов'язаних зі службою.

Офіційно ж представниця армії США Синтія Сміт підтвердила затримання військового. За її словами, це відбулося у четвер 2 травня. росія повідомила американську сторону про арешт.

"Держдепартамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в росії", – сказала Сміт.

Блеку закидають обкрадання жінки. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі також заявив журналістам, що США "знають про цей випадок та інші питання, пов'язані з росією". Від надання додаткових деталей Кірбі на брифінгу 6 травня відмовився.