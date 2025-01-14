У росії заявляють про атаку дронів

У росії заявляють про масовану дронову атаку на регіони. Відомо про влучання в промпідприємство в Казані та завод в Енгельсі.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Так, у Казані місцеві жителі повідомляють про велику пожежу в районі заводу "Казань Оргсинтез". Це єдиний російський виробник полікарбонатів і пластиків високої міцності, а також один із найбільших у країні виробників поліетиленів високої та низької щільності.

Дрони також атакували Енгельс Саратовської області, повідомляється, що після нової атаки БПЛА в місті виникла сильна пожежа.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляє , що внаслідок нальоту українських дронів постраждало промислове підприємство.

"Унаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", - повідомляє він.

Про яке підприємство йдеться, Бусаргін не пояснює. "Промисловим підприємством" він називав і енгельську нафтобазу, по якій дрони вдарили тиждень тому.

Місцеві користувачі соцмереж пишуть про пожежу на нафтобазі та/або на нафтопереробному заводі в Саратові, на протилежному від Енгельса березі Волги, і публікують відео з далекою пожежею. Тим часом кілька джерел висловили припущення, що перша хвиля дронів вдарила по тій самій нафтобазі, удару по якій було завдано в ніч на 8 січня.

Також в Енгельсі через наліт українських дронів у вівторок скасували заняття в школах.

"У зв'язку із загрозою атаки БПЛА заняття в школах відбудуться в дистанційному режимі", - написав у своєму телеграм-каналі голова Енгельського району Михайло Ісаєв.

Тим часом в аеропортах Казані, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензи та Ульяновська введено тимчасові обмеження на польоти через масову атаку українських БПЛА.