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У росії заявляють про атаку дронів

14 січня 2025, 08:55
У росії заявляють про атаку дронів
є прильоти в Казані та Енгельсі
У росії заявляють про масовану дронову атаку на регіони. Відомо про влучання в промпідприємство в Казані та завод в Енгельсі.
 
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
 
Так, у Казані місцеві жителі повідомляють про велику пожежу в районі заводу "Казань Оргсинтез". Це єдиний російський виробник полікарбонатів і пластиків високої міцності, а також один із найбільших у країні виробників поліетиленів високої та низької щільності.
 
За даними місцевих ЗМІ, приліт припав не на сам завод, а на базу скраплених газів. Telegram-канал Mash повідомляє, що на території підприємства горять три цистерни.
 
Дрони також атакували Енгельс Саратовської області, повідомляється, що після нової атаки БПЛА в місті виникла сильна пожежа.
 
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляє, що внаслідок нальоту українських дронів постраждало промислове підприємство.
 
"Унаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі", - повідомляє він.
 
Про яке підприємство йдеться, Бусаргін не пояснює. "Промисловим підприємством" він називав і енгельську нафтобазу, по якій дрони вдарили тиждень тому.
 
Місцеві користувачі соцмереж пишуть про пожежу на нафтобазі та/або на нафтопереробному заводі в Саратові, на протилежному від Енгельса березі Волги, і публікують відео з далекою пожежею. Тим часом кілька джерел висловили припущення, що перша хвиля дронів вдарила по тій самій нафтобазі, удару по якій було завдано в ніч на 8 січня.
 
Також в Енгельсі через наліт українських дронів у вівторок скасували заняття в школах.
 
"У зв'язку із загрозою атаки БПЛА заняття в школах відбудуться в дистанційному режимі", - написав у своєму телеграм-каналі голова Енгельського району Михайло Ісаєв.
 
Тим часом в аеропортах Казані, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензи та Ульяновська введено тимчасові обмеження на польоти через масову атаку українських БПЛА.
 
 
війна в Україніатака дронівросія окупанти

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