У росії заявили про атаки дронів: вибухи в Сочі та Воронежі

На нафтобазі сталася пожежа.

У ніч на неділю, 3 серпня, БПЛА атакували нафтобазу в місті Адлер — курорт та адміністративний центр Адлерського району Сочі Краснодарського краю росії. Внаслідок ударів безпілотників спалахнула пожежа, повідомляють росЗМІ.

російські Telegram-канали писали, що горіла нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" неподалік аеропорту Сочі. Місцеві пабліки також повідомляли, що в Сочі пролунало понад два десятки вибухів.

Зрештою, пожежу в Адлерському районі, яка сталася через потрапляння уламків БПЛА до цистерни з нафтопродуктами, підтвердив і губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв. За його словами, до ліквідації пожежі залучені 127 осіб та 35 одиниць техніки.

Крім того, безпілотники атакували Воронеж та область, заявив губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. За його словами, ППО у Воронежі та трьох районах області збила близько 15 БПЛА. Також Гусєв стверджує, що внаслідок атаки дронів постраждали четверо людей, повністю зруйновано приватний будинок та є інші пошкодження.

Попередня атака на Краснодарський край сталася в ніч на 24 липня. Тоді дрони уразили нафтобазу в районі аеропорту Сочі, на місці влучання також спалахнула пожежа.