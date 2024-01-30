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У росії заявили про "масштабну атаку дронів" на п'ять областей

30 січня 2024, 11:13
У росії заявили про
Фото: з вільних джерел
Зазначається, що нібито було збито 21 безпілотник.

Міністерство оборони росії заявило, що вночі 30 січня нібито було відбито масовану атаку українських безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони рф в Telegram.

Зазначається, що нібито було збито 21 дрон. 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями. За словами губернатора Калузької області рф, уламок ще одного безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Також про вибухи у Брянській області рф повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, причиною вибухів стало знищення безпілотника російськими силами ППО.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Навлинського району силами ППО міністерства оборони рф. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він у Telegram.

війна в Україніросія окупантиатака дронів

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