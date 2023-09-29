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У росії заявили про "українську ДРГ" у Брянській області

29 вересня 2023, 19:47
У росії заявили про
Жителі прикордонної з Україною області рф повідомляють про вибухи та автоматні черги.

У п'ятницю, 29 вересня, поблизу селища Лугового Брянської області рф лунали звуки вибухів та стрілянини. російські пропагандисти одразу повідомили про бій із "українською ДРГ", яка нібито перетнула державний кордон.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Про кількість "диверсантів" поширюють суперечливу інформацію. Деякі джерела повідомляють про десять озброєних автоматами Калашникова бійців, яких помітили російські прикордонники. Також пишуть про 30 і навіть 50 осіб, які з'явилися на території держави-агресорки. 

росіяни повідомляють, що "диверсанти" перетнули річку Снов біля Лугового і намагалися прорватися до наступного населеного пункту - Кам'янського Хутора. 

Для російських силовиків у регіоні було оголошено загальний збір, деякі дороги у двох районах Брянської області було перекрито.

Згодом пропагандистські канали заявили, що нібито "російські військові не допустили прорив кордону", а "українські диверсанти" покинули територію РФ після застосування проти них артилерії.

Губернатор Брянської області рф заперечив присутність озброєних людей у населених пунктах і не підтвердив інформацію про бій, в яких начебто вступили російські війська із "диверсантами".

"Починаємо самі наганяти те, чого немає", - несподівано прокоментував російський чиновник.

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