У росії заявили про загибель генерала і полковника у Севастополі

Зокрема, під час атаки було ліквідовано командира 3-го радіотехнічного полку, який окупанти у Криму називають своїми "очима та вухами".

Біля окупованого Севастополя внаслідок атаки по командному пункту з'єднання російських військ 4 січня загинули 12 загарбників. Серед них опинилися військовий у званні "генерал" та полковник Вадим Ісмагілов.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У повідомленні російського пабліка "Досье Шпиона" йдеться, що 4 січня о 17:18 було завдано удару по об'єкту окупантів на території Севастополя. Ціллю став захищений командний пункт 31 дивізії ППО Військово-космічних сил росії (в/ч 03121).

За даними телеграм-каналу, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців ВКС рф, ще дев’ятеро отримали поранення. Загалом під завалами опинилися понад 80 військовослужбовців дивізії.

"Серед списків загиблих фігурує один військовослужбовець у званні "генерал", проте його прізвище не вказується (це до чуток про загибель Герасимова, хоча я вважаю, що це лише чутки). Також підтверджено загибель командира 3-го радіотехнічного полку ВКС рф. Внаслідок удару було знищено вузол зв'язку дивізії", – йдеться в заяві пабліка.

Загиблим командиром виявився полковник Вадим Ісмагілов – ветеран війни в Сирії, командир 3-го радіотехнічного полку 4-ої гвардійської армії ВПС та ППО. Про це свідчить допис на сторінці Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища. У повідомленні анонсується прощання в Челябінську з Ісмагіловим, який був випускником училища.