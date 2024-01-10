Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У росії заявили про загибель генерала і полковника у Севастополі

10 січня 2024, 17:57
У росії заявили про загибель генерала і полковника у Севастополі
Зокрема, під час атаки було ліквідовано командира 3-го радіотехнічного полку, який окупанти у Криму називають своїми "очима та вухами".

Біля окупованого Севастополя  внаслідок атаки по командному пункту з'єднання російських військ 4 січня загинули 12 загарбників. Серед них опинилися військовий у званні "генерал" та полковник Вадим Ісмагілов.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У повідомленні російського пабліка "Досье Шпиона" йдеться, що 4 січня о 17:18 було завдано удару по об'єкту окупантів на території Севастополя. Ціллю став захищений командний пункт 31 дивізії ППО Військово-космічних сил росії (в/ч 03121).

За даними телеграм-каналу, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців ВКС рф, ще дев’ятеро отримали поранення. Загалом під завалами опинилися понад 80 військовослужбовців дивізії.

"Серед списків загиблих фігурує один військовослужбовець у званні "генерал", проте його прізвище не вказується (це до чуток про загибель Герасимова, хоча я вважаю, що це лише чутки). Також підтверджено загибель командира 3-го радіотехнічного полку ВКС рф. Внаслідок удару було знищено вузол зв'язку дивізії", – йдеться в заяві пабліка.

Загиблим командиром виявився полковник Вадим Ісмагілов – ветеран війни в Сирії, командир 3-го радіотехнічного полку 4-ої гвардійської армії ВПС та ППО. Про це свідчить допис на сторінці Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища. У повідомленні анонсується прощання в Челябінську з Ісмагіловим, який був випускником училища.

 

Севастопользагиблівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Політика
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 січня 2024, 09:09
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Політика
Подолати ментальний параліч. Що станеться, якщо Захід перестане грати за правилами росії? – Кір Джайлз
Переклад iPress – 08 січня 2024, 16:41
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється