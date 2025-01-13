У росії заявили про "занепокоєння" через заяви США щодо Гренландії
13 січня 2025, 20:35
Фото: Reuters
Там навіть згадали про міжнародне право.
рф виявила стурбованість щодо заяви про можливе включення Гренландії до складу Сполучених Штатів Америки.
Також у кремлі зазначили, що за подібного роду заявами стоїть прагнення США посилити та розширити свою присутність в Арктиці.
Про це йдеться у заяві голови Ради Федерації рф Валентини Матвієнко.
"Арктика має величезне стратегічне та геополітичне значення для росії. І нас не можуть не турбувати такі незрозумілі заходи. Не можна виключати можливість порушення міжнародного права при просуванні США в Арктику. Цього не можна допускати", – заявила вона.
російська посадовиця звинуватила США у спробі начебто "розширити свій шельф".
"Є міжнародне право. Є правила гри, є арктичні держави. Ми хочемо співпрацювати. Тому Арктика має бути територією миру, співпраці та злагоди", – резюмувала свою заяву Матвієнко.