У росії заявили про "занепокоєння" через заяви США щодо Гренландії

Там навіть згадали про міжнародне право.

рф виявила стурбованість щодо заяви про можливе включення Гренландії до складу Сполучених Штатів Америки.

Також у кремлі зазначили, що за подібного роду заявами стоїть прагнення США посилити та розширити свою присутність в Арктиці.

Про це йдеться у заяві голови Ради Федерації рф Валентини Матвієнко.

"Арктика має величезне стратегічне та геополітичне значення для росії. І нас не можуть не турбувати такі незрозумілі заходи. Не можна виключати можливість порушення міжнародного права при просуванні США в Арктику. Цього не можна допускати", – заявила вона.

російська посадовиця звинуватила США у спробі начебто "розширити свій шельф".

"Є міжнародне право. Є правила гри, є арктичні держави. Ми хочемо співпрацювати. Тому Арктика має бути територією миру, співпраці та злагоди", – резюмувала свою заяву Матвієнко.