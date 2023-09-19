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ПОЛІТИКА

У росії заявили, що путін і Сі зустрінуться в Пекіні в жовтні

19 вересня 2023, 16:22
У росії заявили, що путін і Сі зустрінуться в Пекіні в жовтні
рф розраховує на "ґрунтовні двосторонні переговори".

Президент росії владімір путін поїде до Пекіна в жовтні для переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявив секретар Ради безпеки рф Ніколай Патрушев. Це стане першою відомою поїздкою глави кремля за кордон з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на його арешт.

Про це повідомляє Reuters.

Патрушев каже, що спроба Заходу стримати і росію, і Китай повинна поглибити співпрацю між двома державами.

"У жовтні ми розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори між президентом росії владіміром путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні", - цитують Патрушева росЗМІ на зустрічі в москві з головним китайським дипломатом Ван І.

Патрушев наголосив, що росія хоче розвивати зв'язки з Пекіном.

"росія налаштована на прогресивний розвиток і зміцнення російсько-китайських відносин", - заявив він, додавши, що між двома державами існує "всеосяжне партнерство і стратегічне співробітництво".

Очікується, що путін візьме участь у третьому форумі "Один пояс, один шлях" після запрошення Сі під час гучного візиту китайського лідера до москви в березні.

За кілька днів до візиту Сі до рф Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт путіна на підставі звинувачень у незаконній депортації дітей з України. 

кремль тим часом заявив, що ордер є доказом ворожості Заходу до росії, і відкрив кримінальну справу проти прокурора МКС і суддів, які видали ордер.

США та їхні союзники часто наголошували, що стурбовані зближенням між Китаєм і росією, відносини яких зміцнилися після того, як москва відправила тисячі військових в Україну у 2022 році.

путін опирається на Сі значно більше, ніж Китай на росію. Обидві країни заявляли, що зблизилися, аби протистояти домінуванню США у світових справах. Китай був найбільшим партнером росії відтоді, як минулого року путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Пекін надав рф як економічну, так і дипломатичну підтримку.

війнаКремльСі ЦзіньпінПутін

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