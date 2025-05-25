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У росії заявили, що путін потрапив під атаку дронів

25 травня 2025, 18:03
У росії заявили, що путін потрапив під атаку дронів
Фото: з вільного доступу
В цей час глава кремля нібито перебував у Курській області росії.

В Курській області рф гелікоптер президента рф Володимира путіна начебто потрапив в епіцентр атаки дронів. 

Про це заявив російський військовий командир Юрій Дашкін. 

"З 20 по 22 травня росія нібито зазнала масованої атаки дронів, а російська ППО "знищила" аж 1170 безпілотників", - заявив командир

За словами Дашкіна, під час перебування путіна у Курській області рф була "безпрецедентна атака" і ППО "збила" 46 дронів, тому глава кремля був "практично в епіцентрі відбиття масованого удару противника".

"Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", - сказав командир. ППО

Ймовірно, таким чином росіяни створюють героїчний образ путіна.

 
Володимир Путінвійна в Україні

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