У росії заявили, що путін потрапив під атаку дронів

В цей час глава кремля нібито перебував у Курській області росії.

В Курській області рф гелікоптер президента рф Володимира путіна начебто потрапив в епіцентр атаки дронів.

Про це заявив російський військовий командир Юрій Дашкін.

"З 20 по 22 травня росія нібито зазнала масованої атаки дронів, а російська ППО "знищила" аж 1170 безпілотників", - заявив командир

За словами Дашкіна, під час перебування путіна у Курській області рф була "безпрецедентна атака" і ППО "збила" 46 дронів, тому глава кремля був "практично в епіцентрі відбиття масованого удару противника".

"Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", - сказав командир. ППО

Ймовірно, таким чином росіяни створюють героїчний образ путіна.