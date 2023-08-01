У росії заявили, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту

Окупанти кажуть, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту безпілотними катерами.

Міноборони росії заявило, що вночі нібито відбило спробу українських військових атакувати кораблі Чорноморського флоту рф морськими безпілотниками.

Про це йдеться в заяві російського Міноборони.

Там стверджують, що трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.

"Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів", — заявляє російське міністерство.

У Міноборони рф запевняють, що кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" Чорноморського флоту й досі продовжують виконувати поставлені завдання.

Відомство зазначило, що "Сергій Котов" виконує "завдання щодо контролю судноплавства", що зокрема може означати його участь у блокаді українських портів.

Українська влада та військове керівництво поки не коментували ці заяви росіян.