У росії заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по кремлю
У кремлі прокоментували нічну атаку по резиденції російського диктатора владіміра путіна. Там, звичайно, звинуватили у цьому Україну, яка завдала удару безпілотниками.
Про це заявили у пресслужбі президента рф, передають російські пропагандистські ЗМІ.
У кремлі атаку БПЛА називають замахом на путіна та пригрозили відповісти.
"Київ спробував ударити безпілотниками по кремлю, проте атака була успішно відбита. російські військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували кремль, постраждалих немає. кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента рф напередодні Дня Перемоги", – заявили у путіна.
Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що путіна нібито не було у кремлі в момент "атаки українських безпілотників".
Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля стіни кремля пролунали два потужні вибухи, після чого у небо здійнявся густий дим та вимкнулася підсвітка стіни. Про це повідомили жителі москви.