Матеріали:
Теми:

У росії заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по кремлю

03 травня 2023, 15:45
У росії заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по кремлю
Фото: Reuters
росія звинуватила Україну в атаці резиденції путіна.

У кремлі прокоментували нічну атаку по резиденції російського диктатора владіміра путіна. Там, звичайно, звинуватили у цьому Україну, яка завдала удару безпілотниками. 

Про це заявили у пресслужбі президента рф, передають російські пропагандистські ЗМІ. 

У кремлі атаку БПЛА називають замахом на путіна та пригрозили відповісти. 

"Київ спробував ударити безпілотниками по кремлю, проте атака була успішно відбита. російські військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували кремль, постраждалих немає. кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента рф напередодні Дня Перемоги", – заявили у путіна. 

Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що путіна нібито не було у кремлі в момент "атаки українських безпілотників". 

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля стіни кремля пролунали два потужні вибухи, після чого у небо здійнявся густий дим та вимкнулася підсвітка стіни. Про це повідомили жителі москви. 

КремльПутінвійна в Україніросія окупантиатака дронів

Останні матеріали

Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється