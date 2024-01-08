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У росії здетонувала вибухівка на залізниці біля нафтобази

08 січня 2024, 15:57
У росії здетонувала вибухівка на залізниці біля нафтобази
Фото: odz.gov.ua
За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій.

У Свердловській області росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази.

Про це повідомляють Telegram-канали Baza та Shot.

Близько 14:30 російські Telegram-канали повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. 

Стверджується, що вибух стався на залізничних коліях у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза. 

За попередньою версією, як стверджують Telegram-канали, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.

 

Росіявибухзалізницявійна в Україніросія окупанти

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