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У росії знову було гучно: вибухи лунали у Бєлгороді й Брянську

04 жовтня 2023, 08:41
У росії знову було гучно: вибухи лунали у Бєлгороді й Брянську
Фото: Укрінформ
За попередніми даними, постраждалих та руйнувань буцімто немає.

У російських Бєлгороді та Брянську у ніч проти 4 жовтня 2023 року пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Самі окупанти стверджують, що вчергове "працює протиповітряна оборона росії".Спершу вибухи пролунали у російському Бєлгороді. Зокрема, очевидці повідомили, що гучні звуки в місті було чути близько о 1 годині 24 хвилини за місцевим часом.
Через 4 – 5 хвилин гучно було вже й у російському Брянську. Там також очевидці казали, що лунали вибухи "так близько, що аж підскочили".

Зрештою невідомі вибухи прокоментував губернатор Бєлгородськой області Вячєслав Гладков. Він вирішив заспокоїти громадян, сказавши, що в області нібито працює ППО і "збиває ворожі цілі".

Губернатор також наголосив, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. 

Водночас моніторингові телеграм-канали зазначили, що ймовірною причиною вибухів у прикордонні росії з Україною можуть бути удари по пускових установках російських загарбників, якими вони регулярно обстрілюють нашу територію. Варто зауважити, що вони не виходили на пускові пункти, тому така інформація може бути цілковитою правдою.
 

війна в Україніросія окупантиатака дронівБєлгород

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