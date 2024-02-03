У росії знову спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Ймовірно, пожежа спалахнула після атаки безпілотника.

Сьогодні, 3 лютого, близько п'ятої години ранку в Красноармєйському районі Волгограда рф виникла масштабна пожежа.

Про це повідомило російське офіційне інформаційне агентство "РІА Новини".

З посиланням на МНС росії тут інформують, що на площі 300 кв м горять нафтопродукти, попередньо, загиблих і постраждалих немає. Причина надзвичайної події встановлюється.

Тим часом російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" причину цю називає : "У Волгограді БПЛА атакували НПЗ Лукойл. Був вибух".

Раніше близько 3.45 3 лютого губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram, що в Новооскольському міському окрузі спрацювала система ППО - збитий БПЛА літакового типу.

"Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків у хуторі Подольхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ", – поінформував Гладков.