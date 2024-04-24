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У росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу

24 квітня 2024, 15:55
У росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу
Фото: gettyimages.com
Офіційно Іванов і Захарова розлучилися після того, як заступник міністра потрапив під санкції, побоюючись, що до списку санкцій включать і Світлану.

Родичі ексдружини затриманого за хабарі заступника міністра оборони рф Тимура Іванова – Світлани Захарової – не можуть зв'язатися з нею. Згідно з непідтвердженими даними, 50-річна жінка, відома також під прізвищами Маніович та Іванова, могла бути затримана разом із колишнім чоловіком.

Про це пише The Moscow Times. 

За даними ЗМІ, Захаровій належить частка у фірмі ТОВ "Приватні технології", що спеціалізується на рекламних послугах. Також вона разом із батьком Тимура Іванова володіє компанією "Кристал Девелопмент". Ця компанія займається виробництвом електронних компонентів. Раніше екс-дружина заступника міністра була засновницею ще двох фірм: ТОВ"Ваш Дім", яка займалася управлінням нерухомістю, та надавала споживчі позики ТОВ "МКК "Кредит Лайн".

Тимур Іванов серед 11 високопоставлених представників російського оборонного сектора за підтримку вторгнення росії в Україну було внесено до списку санкцій США 15 березня 2022 року. Водночас санкції проти нього запровадила Велика Британія. 6 травня 2022 року Іванов потрапив до списку санкцій Канади, а 6 жовтня 2022 року проти чиновника ввів обмеження Євросоюз.

У грудні 2022 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про розкішне життя Іванова та Захарової. Згідно з матеріалом, пара витратила понад мільйон євро на відпочинок, при цьому особисті рахунки Світлани оплачувала фірма, яка мала займатися відновленням окупованого та зруйнованого Маріуполя. У розслідуванні також говорилося, що в 2010-2018 роках подружжя щоліта знімало вілли на Лазурному березі: тільки на оренду житла в Сен-Тропе вони витратили не менше 850 тисяч євро. Крім того, співробітники фонду Навального з'ясували, що Тимур Іванов володіє дачами на Рубльовці та у Твері. Офіційно Іванов і Захарова розлучилися після того, як заступник міністра потрапив під санкції, побоюючись, що до списку санкцій включать і Світлану.

хабарСергій Шойгувійна в Україніросія окупанти

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