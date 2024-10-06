До кінця літа російські війська в районі міста Вугледар Донецької області мали перевагу 10 до 1 в артилерійських системах.

Зазначається, що близькість Донбасу до західної росії давала змогу москві легко перекидати війська, техніку і боєприпаси на лінію фронту.

Останніми тижнями, дедалі наближаючись до Вугледара, армія рф почала завдавати суттєвих втрат Силам оборони України. За словами медиків, щодня поранення отримували десятки солдатів, а серед військових лунали заяви про "виснаження" військ.

Українські та західні офіційні особи вказують на зростаючі цифри втрат і серед російських військ. Радник британських військових Ніколас Окотт вказав на те, що російська армія втрачала майже 1200 на день у серпні поточного року, і це доказ важких втрат росії у війні.

За даними військового аналітичного сайту Oryx, за всю війну Росія втратила приблизно три бойові броньовані машини на одну українську.

Аналітики з Королівського інституту об'єднаних служб, що займається військовими дослідженнями, підрахували, що за нинішнього рівня втрат і темпу виробництва в рф, найімовірніше, росіяни вичерпають свої запаси броньованих бойових машин до 2026 року.