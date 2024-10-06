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У росіян біля Вугледара була перевага 10 до 1 в артилерії – NYT

06 жовтня 2024, 13:57
У росіян біля Вугледара була перевага 10 до 1 в артилерії – NYT
Фото: з вільного доступу
Близькість Донбасу до західної Росії давала змогу москві легко перекидати війська, техніку і боєприпаси на лінію фронту, ідеться в статті.
До кінця літа російські війська в районі міста Вугледар Донецької області мали перевагу 10 до 1 в артилерійських системах.
 
Про це розповів український військовослужбовець 72-ї бригади Роман, який захищав Вугледар, пише The New York Times.
 
Зазначається, що близькість Донбасу до західної росії давала змогу москві легко перекидати війська, техніку і боєприпаси на лінію фронту.
 
Останніми тижнями, дедалі наближаючись до Вугледара, армія рф почала завдавати суттєвих втрат Силам оборони України. За словами медиків, щодня поранення отримували десятки солдатів, а серед військових лунали заяви про "виснаження" військ.
 
Українські та західні офіційні особи вказують на зростаючі цифри втрат і серед російських військ. Радник британських військових Ніколас Окотт вказав на те, що російська армія втрачала майже 1200 на день у серпні поточного року, і це доказ важких втрат росії у війні.
 
За даними військового аналітичного сайту Oryx, за всю війну Росія втратила приблизно три бойові броньовані машини на одну українську.
 
Аналітики з Королівського інституту об'єднаних служб, що займається військовими дослідженнями, підрахували, що за нинішнього рівня втрат і темпу виробництва в рф, найімовірніше, росіяни вичерпають свої запаси броньованих бойових машин до 2026 року.

 

Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді, який проводив аналогічне дослідження, заявив, що до 2026-го рф зможе дозволити собі тільки "одну або дві битви масштабу Авдіївки з точки зору втрат" броньованих машин.

війна в Україніросія окупантинаступ рф

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