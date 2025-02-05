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У росіян майже закінчилась броня і вони атакують на "ладах" – The Telegraph

05 лютого 2025, 09:03
У росіян майже закінчилась броня і вони атакують на
Фото: Lada.ru
Українські і російські темпи зносу техніки повинні не давати західним оборонним планувальникам спати.

В Інтернеті є вже багато фото і відео, де росіяни використовують автомобілі Lada для штурму українських позицій - деякі з них із військовим розфарбуванням та встановленими противодронними ґратами, пише військовий оглядач полковник Річард Кемп для газети The Telegraph.

Кемп вважає, що навіть росія, яка володіє величезними людськими ресурсами, не може дозволити собі "нескінченно розкидатися життями своїх солдатів", тому використання автомобілів Lada є крайнім заходом. 

"Я пам'ятаю, як під час воєн на Балканах ворогуючі сторони використовували цивільні автомобілі в бою, а пікапи Toyota вже давно стали улюбленим транспортом джихадистів на всьому Близькому Сході та в Африці. Але чому так чинить Росія, що володіє другою за силою армією у світі?", - пише полковник.

За даними нідерландського аналітичного сайту Oryx, війська рф за майже три роки війни втратили більше 15 000 одиниць важкої техніки і російська промисловість не може компенсувати щорічні втрати в техніці. 

Нещодавно кремль заповнював нестачу в техніці, відправляючи на фронт бронемашини і танки часів Холодної війни, а вже тепер у хід пішли машина Lada.

Кемп пише, що стрілецька зброя легко може пробити тонкий сталевий корпус російського авто. 

"Тільки уявіть, як почувається молодий російський солдат - їхати назустріч українській артилерії, протитанковим ракетам, дронам і мінам, затиснутим у кузові сімейного автомобіля", - йдеться в матеріалі. 

Аналітик додав, що не відчував себе невразливим, навіть сидячи в танку Challenger із передовою бронею Chobham, 1991 року в Іраку.

"Не дивлячись на поступове просування Росії на території України, нестача бойової техніки, ймовірно, впливає на прагнення [кремлівського диктатора] путіна укласти перемир'я, нехай навіть тільки для перегрупування і переозброєння", - підсумовує британський офіцер

 
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