У росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР

Українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії рф, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на свої джерела у спецслужбі.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

"До головних банківських установ рф, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати. Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються", – повідомили джерела.