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У росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР

27 липня 2024, 12:57
У росіян проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, за цим стоїть ГУР
Українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.
Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії рф, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. 
 
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на свої джерела у спецслужбі.
 
Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. 
 
"До головних банківських установ рф, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати. Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються", – повідомили джерела.
 
Зазначається, що до уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Крім того, заблоковано роботу брокерського додатку "Т-інвестиції ". Оскільки 26 липня рф підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.
 
Масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Пізніше під удару потрапили популярні онлайн-месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг. 
 
За словами співрозмовника, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває

 

банкоматвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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