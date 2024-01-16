У росіян відбиратимуть майно за критику війни в Україні

За даними ЗМІ, ці пропозиції вже "отримали схвалення всіх російських силових структур".

Комісія російського уряду підтримала внесення змін до Кримінального кодексу рф, що передбачають конфіскацію майна за критику дій російських військ під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

Покарання у вигляді конфіскації майна пропонується запровадити в рамках статті "про дискредитацію армії" та статті "про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

За даними ЗМІ, ці пропозиції вже "отримали схвалення всіх російських силових структур".

За злочини "проти держбезпеки" також пропонується також позбавляти спеціального, військового чи почесного звання та держнагород.

Як пише "Новое время", з початку повномасштабної війни проти Україні в рф порушили 273 кримінальні справи про військові "фейки" та 81 справу про "дискредитацію" російської армії.