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У російській армії може з'явитися окрема служба безпілотних систем – ISW

30 листопада 2024, 12:55
У російській армії може з'явитися окрема служба безпілотних систем – ISW
Фото: УНН
Інсайдерське джерело в кремлі стверджує, що створення нової служби може зайняти у Бєлоусова від шести місяців до року
російські військові розглядають можливість створення окремої служби безпілотних систем. Таким чином Міноборони росії намагається наздогнати створені в лютому 2024 року українські Сили безпілотних систем.
 
Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Під час візиту до Казахстану 28 листопада російський диктатор путін на прес-конференції заявив, що Міноборони і Генштаб рф розглядає можливість створення нової служби безпілотних систем у складі Збройних сил росії та підкреслив, що безпілотники є одним із найважливіших факторів ведення бойових дій.
 
Пов'язаний із Повітряно-десантними військами рф військовий блогер пояснив, що російські підрозділи безпілотників наразі неофіційно діють у складі інших російських військових частин та одночасно виконують свої офіційні завдання, такі як проведення штурмових операцій або виконання медичних і саперних функцій.
 
путін також похвалив міністра оборони росії Андрія Бєлоусова, назвав його головним у створенні служби безпілотних систем і назвав його "сучасним міністром оборони".
 
Нещодавно Бєлоусов зіткнувся з суттєвою негативною реакцією з боку російської ультранаціоналістичної спільноти військових блогерів за нездатність адекватно відреагувати на велику кількість загиблих російських операторів безпілотників та фахівців з проведення штурмових операцій в Україні. В ISW переконані, що згадка путіна про причетність Бєлоусова може бути спробою відновити його імідж серед російських ультранаціоналістів і військовослужбовців.
 
Інсайдерське джерело в кремлі стверджує, що створення нової служби може зайняти у Бєлоусова від шести місяців до року, адже це буде вимагати кількох реформ і розширення освітніх програм, реєстрації нових військових спеціальностей та інтеграції волонтерських проектів у бюрократичну систему Міноборони росії.
 
Зокрема, у серпні 2024 року Бєлоусов створив Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" на базі невстановленої безпілотної авіаційної частини.
 
Центр "Рубікон", схоже, є ініціативою Міноборони росії щодо створення освітньої бази та розробки безпілотників, необхідних для створення нової служби безпілотних систем.
 
Водночас, як зазначають в ISW, спроби російських військових реорганізувати неформальні загони безпілотників у централізовані, спеціалізовані військові підрозділи, вже призводять до значної дисфункції в російській армії.
 
Колишній російський інструктор "Шторм-Z" та військовий блогер відреагував на обговорення путіним 28 листопада питання про службу безпілотних систем. Він заявив, що існує ризик того, що Міноборони росії спробує формалізувати і монополізувати постачання безпілотників для нової служби безпілотних систем, що призведе до руйнування конкурентного і гнучкого, сприятливого для інновацій середовища.
 
Блогер зазначив, що також незрозуміло, як російське військове командування інтегрує нову службу безпілотників з іншими бойовими операціями, а саме, яким чином ця централізована ініціатива вплине на російський оперативно-тактичний розвідувально-ударний комплекс.
 
Блогери раніше помітили, що військове командування рф, можливо, дедалі частіше залучає операторів безпілотників до смертоносних штурмових операцій. Вони роблять це в очікуванні того, що Міноборони рф позбавить їх необхідних людських ресурсів, перерозподіливши їх до складу "об'єднаних технічних батальйонів безпілотників", що перебувають у віданні Міноборони росії.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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