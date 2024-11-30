У російській армії може з'явитися окрема служба безпілотних систем – ISW

російські військові розглядають можливість створення окремої служби безпілотних систем. Таким чином Міноборони росії намагається наздогнати створені в лютому 2024 року українські Сили безпілотних систем.

Під час візиту до Казахстану 28 листопада російський диктатор путін на прес-конференції заявив, що Міноборони і Генштаб рф розглядає можливість створення нової служби безпілотних систем у складі Збройних сил росії та підкреслив, що безпілотники є одним із найважливіших факторів ведення бойових дій.

Пов'язаний із Повітряно-десантними військами рф військовий блогер пояснив, що російські підрозділи безпілотників наразі неофіційно діють у складі інших російських військових частин та одночасно виконують свої офіційні завдання, такі як проведення штурмових операцій або виконання медичних і саперних функцій.

путін також похвалив міністра оборони росії Андрія Бєлоусова, назвав його головним у створенні служби безпілотних систем і назвав його "сучасним міністром оборони".

Нещодавно Бєлоусов зіткнувся з суттєвою негативною реакцією з боку російської ультранаціоналістичної спільноти військових блогерів за нездатність адекватно відреагувати на велику кількість загиблих російських операторів безпілотників та фахівців з проведення штурмових операцій в Україні. В ISW переконані, що згадка путіна про причетність Бєлоусова може бути спробою відновити його імідж серед російських ультранаціоналістів і військовослужбовців.

Інсайдерське джерело в кремлі стверджує, що створення нової служби може зайняти у Бєлоусова від шести місяців до року, адже це буде вимагати кількох реформ і розширення освітніх програм, реєстрації нових військових спеціальностей та інтеграції волонтерських проектів у бюрократичну систему Міноборони росії.

Зокрема, у серпні 2024 року Бєлоусов створив Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" на базі невстановленої безпілотної авіаційної частини.

Центр "Рубікон", схоже, є ініціативою Міноборони росії щодо створення освітньої бази та розробки безпілотників, необхідних для створення нової служби безпілотних систем.

Водночас, як зазначають в ISW, спроби російських військових реорганізувати неформальні загони безпілотників у централізовані, спеціалізовані військові підрозділи, вже призводять до значної дисфункції в російській армії.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" та військовий блогер відреагував на обговорення путіним 28 листопада питання про службу безпілотних систем. Він заявив, що існує ризик того, що Міноборони росії спробує формалізувати і монополізувати постачання безпілотників для нової служби безпілотних систем, що призведе до руйнування конкурентного і гнучкого, сприятливого для інновацій середовища.

Блогер зазначив, що також незрозуміло, як російське військове командування інтегрує нову службу безпілотників з іншими бойовими операціями, а саме, яким чином ця централізована ініціатива вплине на російський оперативно-тактичний розвідувально-ударний комплекс.

Блогери раніше помітили, що військове командування рф, можливо, дедалі частіше залучає операторів безпілотників до смертоносних штурмових операцій. Вони роблять це в очікуванні того, що Міноборони рф позбавить їх необхідних людських ресурсів, перерозподіливши їх до складу "об'єднаних технічних батальйонів безпілотників", що перебувають у віданні Міноборони росії.