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У російській Тулі палає військовий госпіталь

13 січня 2025, 15:07
У російській Тулі палає військовий госпіталь
Скриншот з відео
У шпиталі, де сталася пожежа, лікувалися російські строковики

У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа в Тулі сталася в будівлі військового шпиталю, яка належить 39-му окремому медичному загону Повітряно-десантних військ. Там на лікуванні перебували строковики. 

 Попередня причина пожежі – несправність проводки.

Інформацію про те, що трапилося, оприлюднили очевидці. На відео, які вони поширили, можна побачити, як горить велика 3-поверхова будівля. Зокрема, відкритий вогонь виривається з кількох вікон верхнього поверху, також горить дах. Угору здіймається густий чорний дим.
 
Наприклад, у Telegram-каналі "Тула. Жесть", на тлі відео чути, як, вочевидь, автори запису, кажуть, що вогонь поширився дахом дуже швидко.
пожежавійна в Україніросія окупанти

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