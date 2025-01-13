У російській Тулі палає військовий госпіталь
13 січня 2025, 15:07
Скриншот з відео
У шпиталі, де сталася пожежа, лікувалися російські строковики
У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа в Тулі сталася в будівлі військового шпиталю, яка належить 39-му окремому медичному загону Повітряно-десантних військ. Там на лікуванні перебували строковики.
Попередня причина пожежі – несправність проводки.
Інформацію про те, що трапилося, оприлюднили очевидці. На відео, які вони поширили, можна побачити, як горить велика 3-поверхова будівля. Зокрема, відкритий вогонь виривається з кількох вікон верхнього поверху, також горить дах. Угору здіймається густий чорний дим.
Наприклад, у Telegram-каналі "Тула. Жесть", на тлі відео чути, як, вочевидь, автори запису, кажуть, що вогонь поширився дахом дуже швидко.