Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У російському Бєлгороді після атаки зросла кількість загиблих

31 грудня 2023, 10:41
У російському Бєлгороді після атаки зросла кількість загиблих
Фото: з вільних джерел
Внаслідок атаки 109 осіб дістали поранення, з них 25 важкі.

У російському Бєлгороді кількість загиблих зросла до 22. Раніше у спецслужбах повідомили, що українські Сили оборони працювали по військових об'єктах у рф, але внаслідок непрофесійної роботи російської ППО уламки впали в центрі міста.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Збільшилася кількість загиблих після вчорашнього обстрілу Бєлгорода, їх стало 22. Один із постраждалих помер уночі в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нібито постраждало 30 багатоквартирних будинків, 381 квартира, кілька приватних будинків, багато машин.

Гладков планує провести засідання штабу у першій половині дня 31 грудня.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді 30 грудня лунали вибухи, після роботи російської ППО у центрі міста впали уламки.

 

війна в Україніросія окупантиБєлгородпостраждалі

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється