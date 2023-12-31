У російському Бєлгороді після атаки зросла кількість загиблих

Внаслідок атаки 109 осіб дістали поранення, з них 25 важкі.

У російському Бєлгороді кількість загиблих зросла до 22. Раніше у спецслужбах повідомили, що українські Сили оборони працювали по військових об'єктах у рф, але внаслідок непрофесійної роботи російської ППО уламки впали в центрі міста.



Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Збільшилася кількість загиблих після вчорашнього обстрілу Бєлгорода, їх стало 22. Один із постраждалих помер уночі в лікарні", - йдеться у повідомленні.



Нібито постраждало 30 багатоквартирних будинків, 381 квартира, кілька приватних будинків, багато машин.

Гладков планує провести засідання штабу у першій половині дня 31 грудня.



Нагадаємо, що у російському Бєлгороді 30 грудня лунали вибухи, після роботи російської ППО у центрі міста впали уламки.