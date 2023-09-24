У російському Курську безпілотник атакував центр міста
Сьогодні, 24 вересня, невідомий безпілотник атакував центр Курська, влучивши в адміністративну будівлю.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Губернатор традиційно звинуватив в атаці українських військових. За його словами, адмінбудівля, в яку влучив БПЛА, розташована у центральному окрузі.
Старовойт відзначив, що внаслідок атаки нібито незначно постраждав дах. Більше подробиць наразі немає.
"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", – йдеться у дописі.