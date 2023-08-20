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У російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу

20 серпня 2023, 09:15
У російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу
Вибух
Повідомляється, що вокзал був атакований безпілотником.

У ніч проти неділі, 20 серпня, у російському Курську прозвучав вибух на залізничному вокзалі. Попередня причина – влучання у будівлю безпілотника.

Про це повідомляють російські Telegram-канали і губернатор Курської області Роман Старовойт.

За словами місцевих жителів, БПЛА поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.

"Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа", – заявив Старовойт.

За його словами, в результаті вибуху і пожежі п'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла.

Крім того, у московській області також помітили невідомі дрони. Через це в аеропортах призупинили прийом та виліт літаків.

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