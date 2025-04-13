У російському Оренбурзі розгорілася масштабна пожежа на ТЕЦ

Вибух пояснили замиканням

Вранці 13 квітня у Оренбурзі після гучного вибуху спалахнула масштабна пожежа на Сакмарській теплоелектроцентралі (ТЕЦ). В місцевій службі, яка приймає виклики щодо надзвичайних ситуацій, займання пояснили "замиканням на трансформаторній підстанції".

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Місцеві жителі поскаржилися, що в частині будинків зникла електрика.

Момент вибуху в Оренбурзі потрапив на відео із камер спостереження. Судячи з кадрів, від пролунав о 05:08 за місцевим часом. Після цього на ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, яку було видно з різних районів міста.

Жителі почали писати в мережі, що їх розбудив і сильно налякав звук потужного вибуху. Одразу після нього вони повідомили про відключення електрики у житлових будинках.

Також росіяни з посиланням на поширені в мережі відео стверджували, що на кадрах чути гудіння, яке передувало вибуху в Оренбурзі. Проте влада регіону інформацію про атаку БПЛА не підтвердила.

Місцевому ж виданню в Єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що в районі Сакмарської ТЕЦ по вулиці Терешкової "відбулося замикання на трансформаторній підстанції".

Згідно з відкритими даними, Сакмарська ТЕЦ входить до Оренбурзької філії ПАТ "Т плюс" і призначена для забезпечення Оренбурга гарячою водою, опаленням та електроенергією. Загалом забезпечує теплом 80% міста.